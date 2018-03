Frauen und Rote Hilfe

Anzeige

Ludwigshafen.Der Historische Verein lädt am heutigen Donnerstag, 8. März, zum Vortrag der Buchautorin Silke Makowski über das Thema „Vergessener Widerstand – (Pfälzische) Frauen in der Roten Hilfe“ ein. Die gemeinsame Veranstaltung mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung beginnt um 18.30 Uhr im Stadtarchiv (Rottstraße). Die Rote Hilfe war in der Weimarer Republik mit mehr als einer Million Mitglieder eine der größten überparteilichen Massenorganisationen. Makowski verfasste die Publikation „Helft den Gefangenen in Hitlers Kerkern! – Die Rote Hilfe Deutschlands in der Illegalität ab 1933“. Für die aktuelle Ausgabe der Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz schrieb sie einen Beitrag zur illegalen Roten Hilfe in der Pfalz ab 1933. Dabei haben Frauen eine wichtige Rolle gespielt, auch im Widerstand. ott