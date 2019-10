Freie Fahrt ab Montag

Ludwigshafen.Obwohl witterungsbedingt bei der Baustelle noch nicht alles erledigt ist, fahren die Straßenbahnlinien 4 und 9 ab Montag, 13. Oktober, wieder planmäßig von der Innenstadt nach Oggersheim. Dies sagte eine Sprecherin der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Freitag auf „MM“-Nachfrage. Die Gleise in der Frankenthaler Straße würden bis Sonntagabend ausgetauscht. Danach folgen Restarbeiten, die aber den Bahnverkehr nicht beeinträchtigen würden. In den vergangenen drei Wochen hatte die RNV Ersatzbusse zwischen dem Berliner Platz und der Endstelle Oggersheim eingesetzt. Die 30 Jahre alten Gleise hatten nach Unternehmensangaben die Verschleißgrenze erreicht. Der Austausch kostete rund 800 000 Euro. Für Anwohner gibt es eine erfreuliche Verbesserung: Das Kopfsteinpflaster in der Frankenthaler Straße wurde teilweise durch Asphaltflächen ersetzt, was die Abrollgeräusche der Kraftfahrzeuge verringert. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.10.2019