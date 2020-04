Freiheitsforschung im Fenster

Ludwigshafen.Ein Kunst-Fenster zur Freiheit finden Spaziergänger derzeit im Erdgeschoss des Mosch-Hochhauses vor. In einem vormals als Fleischhandel-Geschäft genutzten Ladenpavillon in der Otto-Stabel-Straße 2 hat sich das Künstlerpaar Illig & Illig einen Atelierraum für sein Projekt „Kauzeitverlängerung“ eingerichtet. Beim aktuellen Blick in den offen einsehbaren, völlig neu und hell umgestalteten Raum ist darin „Freiheitskleidung“ zu sehen – Kleiderkunst, die von Constanze (57) und Norbert Illig (61) im kreativen Spannungsfeld von tragbarer Architektur, Verhüllung, Schutz und Abstandswahrung kreiert wurde.

Das mit Wellpappe genähte, in Form der namensgebenden, nicht zwischen innen und außen unterscheidenden Schleife gewundene „MoebiusKleid“ etwa, die tarnnetz-artige „Weiße Burka“, das aus Dachlatten und Folie gefertigte „self-jail“-Kleid oder das Distanz-gebietende „DrahtKleid“. In den großzügigen Fensterflächen sind daneben verschiedene Kunststoff-Visier-Schutzmasken drapiert, darunter das mit buntem Strass verzierte Modell „Opernball“, die mit angeklebten Bart ausgestattete „Hipster“-Ausgabe oder das von Kohlblättern umrahmte Modell „Veganer“.

Abschluss am 29. Mai

Jeden Freitag wird in dem Atelier der beiden Wormser etwas Neues vorgestellt. Am 29. Mai ist dann ein Abschluss mit Präsentation der gesammelten künstlerischen Forschungsergebnisse geplant – was freilich von der weiteren Entwicklung der Corona-Epidemie abhängen wird, so wie das Ehepaar auch jetzt bereits verschiedene Veränderungen an ihrem im März gestarteten Projektprogramm vorgenommen hat, um auf die akuten Bedingungen zu reagieren. Mit der „Freiheitskleidung“ beispielsweise wollten sie durch den Stadtraum gehen – was nun freilich nicht möglich war.

„Kauzeitverlängerung“ ist eine Kooperation mit dem Verein Kultur-Rhein-Neckar unter dem Dach des „Tor 4“-Kulturförderprogramms der BASF. „Wir geht Freiheit wirklich?“ lautet dessen Fragestellung in der mittlerweile zweiten Förderrunde. „Wenn wir nicht von Projekt zu Projekt heizen, schnell Produkte zeigen müssen, sondern eine gewisse Zeit haben, um etwas mal durchzukauen – das ist für uns Freiheit“, sagt Constanze Illig. Ihren Projektraum haben die beiden studierten Architekten und Künstler so gestaltet, „dass er einerseits neutral“ und zugleich durch die vorgenommenen gestalterischen Maßnahmen „klar definiert“ ist, wie Norbert Illig erläutert. Dadurch biete er eine Bühne, „um eine Vielfalt aufzufächern, um zu sagen, Freiheit ist eben nicht der eine Begriff, sondern ist ein so facettenreicher, großer Begriff, den man immer nur ansatzweise darstellen kann. Sei es mit Kleidung, sei es mit Masken, sei es mit Aktionen“, führt er aus.

„Das Thema ,Wie geht Freiheit wirklich?’ hat durch die aktuelle Situation natürlich noch einmal eine Verdichtung bekommen für uns, eine Schärfe bekommen, mit der man als Künstler auch noch einmal sehr viel schärfer arbeiten kann“, so der 61-Jährige. „Bei allem Verlust, dass keine Leute hier drin sind“, fügt er hinzu, arbeiten und veröffentlichen die beiden Künstler gleichwohl weiter. Zu sehen sind die Ergebnisse einerseits vor Ort im Ladenpavillon, in dem auch begleitende Texte zu den Exponaten gelegt oder ins Fenster gehängt werden. Zum anderen werden die Objekte und Aktionen auf Facebook und Instagram sowie auf der Website der Künstler (www.illig.pro) gezeigt und dokumentiert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020