Ludwigshafen.Als „unkonventionell“ wurde die Gründershow vom Gründungsbüro der Hochschule angekündigt. Für den Leiter Marc Reisner war lediglich klar, dass es um Ludwigshafen gehen sollte – und das „wild und innovativ“. Die vier Gäste Andreas Hauser (Leiter der SAP APPHäuser), Ron Kellermann (Buchautor), Eric Seitz (Geschäftsführer der Werbeagentur Studio Ludwigshafen) und Frank Zumbruch (Leiter des Designfests „Uncover“) agierten im Innovationszentrum „Freischwimmer“ im stillgelegten Hallenbad Nord. Die 60 Besucher stellten Fragen etwa nach den Vorzügen der Stadt. Zwei Antworten dazu: „Führende Leute aus Kultur und Politik leben nicht in einer Blase, sie versuchen etwas zu verändern“ und „Ludwigshafen hat ganz viel, was vielen nicht bekannt ist und was man vermarkten müsste.“

Potenzial wird unterschätzt

Doch der Abend gehörte vor allem den Gästen, zumeist im Alter um die 40: Zumbruch betonte, wie wichtig Netzwerke und dabei Charaktere mit unterschiedlichen Stärken seien. Hauser erklärte: „In der Vergangenheit haben die großen Firmen die kleinen gefressen, jetzt fressen die schnellen die langsamen.“ Diese seien deshalb erfolgreich, weil sie den Fokus auf die Kunden richten und eine Innovationskultur pflegen. Wichtig sei die Offenheit, um Dinge auszuprobieren.

Für Werber Eric Seitz ist Ludwigshafen ein „Underdog mit viel Potenzial“. Er nannte als Beispiel ein „Leerstandsfestival“, das klein geplant und sehr groß geworden ist: 150 Künstler waren in 25 leerstehenden Geschäften aktiv, es gab viele Ausstellungen. Er lobte auch die „tolle Hochschule, die sich bei allen wichtigen Themen einbringt“. In Ludwigshafen gebe es viel Freiraum für neue Ideen, „andere Städte haben etablierte Akteure und mitunter eine Besitzstandswahrung“.

Gastgeber Marc Reisner erklärte: „Ein Gründer wird immer in Kauf nehmen, dass er hinfällt.“ Diese Einstellung zu verinnerlichen, sei wichtig. Die Frage sei: Was unterscheidet Ludwigshafen von anderen Städten und wieso soll man gerade hier eine Firma gründen? Die Stadt sei im Aufbruch, viele Leute sind an dem Punkt, loszulaufen. Daran knüpfte Ron Keller an: „Alle laufen los, aber die Frage ist: Wohin?“ Ihm fehlte an dem Abend die Vision. Bei Existenzgründungen sollte man sich gut überlegen, was die Vision sei.

Die von Stefan Hillebrand und Isolde Fischer (Mitglieder Improvisationsgruppe „Drama Light“) witzig moderierte Show war der Auftakt zu einer Reihe von Gründer-Veranstaltungen. Die nächste ist am 28. November der Workshop „Storytelling für Unternehmer“ mit Ron Kellermann. ros

