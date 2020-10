Ludwigshafen.Die kommende Freitagslesung am 30. Oktober mit Juna Grossmann in der Stadtbibliothek Ludwigshafen wird verschoben. Das gab die Stadt Ludwigshafen am Dienstag bekannt. Die Lesung kann demnach erst im Frühjahr stattfinden. Der neue Termin werde noch mitgeteilt, so die Stadt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020