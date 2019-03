Freiwillige Feuerwehr muss häufiger ausrücken

Ludwigshafen.Die Freiwillige Feuerwehr in der Stadt ist das Rückgrat der Berufsfeuerwehr – da waren sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und der Leitende Branddirektor Stefan Bruck einig. Auf der Jahreshauptversammlung dankten beide den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen, vorbildlichen Einsatz. Es gebe für ihn keine Unterscheidung nach Berufs- oder Freiwilliger Feuerwehr, sagte Bruck. Alle gehörten unter ein gemeinsames Dach.

„Denn auch die Einsatzleute der Freiwilligen Feuerwehr sind voll ausgebildete Kräfte, die ihre Tätigkeit ehrenamtlich neben ihrem Job ausüben“, sagte Steinruck, die auch Feuerwehrdezernentin ist. „Alle verdienen unsere besondere Wertschätzung.“ Sie würden viel Freizeit opfern, mit Mut und persönlichem Einsatz seien sie dabei. „Das ist vorbildlich“, lobte Steinruck weiter.

132 aktive Mitglieder

Die Einsatzstatistik zeige einen leichten Anstieg, so die Oberbürgermeisterin. In 2018 gab es 222 Einsätze, das waren 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor. In Ruchheim rückte die Freiwillige Feuerwehr 105 Mal aus. In der Mitte beziehungsweise Maudach zählte man 38 Mal und in Oppau 79 Einsätze. Dazu kamen rund 30 Brandsicherungswachen wie bei Stadtfesten, der Stadtranderholung oder bei Tagen der offenen Tür.

Der Mitgliederstand sei auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt 193 Personen zählt die Freiwillige Feuerwehr. Darunter 123 aktive Mitglieder – bestehend aus zwölf Frauen und 111 Männern. Dazu kommen 62 Jungen und acht Mädchen. „Es macht Spaß, Chef der Feuerwehr zu sein“, versicherte Bruck allen. „Wir haben zuletzt vieles erreicht.“ Von einer Mängelliste mit 140 Positionen hätten in den vergangenen zwei Jahren bis auf 15 oder 20 Altlasten alle abgebaut werden können. Technisch werde aufgerüstet, ein neues Gerätehaus in Maudach soll dieses Jahr noch eingeweiht werden und in die Weiterbildung soll investiert werden, um junge Menschen auch zukünftig für diese ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen. Dafür will sich auch die Oberbürgermeisterin weiter einsetzen.

Der Feuerwehrobmann Mark Bodenmüller gab bei der Veranstaltung einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Jahr. Mehr als 100 Einsätze wären in Ruchheim angefallen, viele davon auf der angrenzenden Autobahn. Für Oppau hätte der Erlebnistag viele Arbeitsstunden bedeutet, in Maudach waren der Umzug, Bombenfunde, Hilfe beim Galaabend oder die Teilnahme am Blaulichtumzug maßgebend.

„Insgesamt sind wir auf einem guten Weg“, bescheinigte Bodenmüller. Sinn und Zweck der Jahreshauptversammlung ist es zudem, neue Mitglieder aufzunehmen, geänderte Funktionen bekannt zu geben und Beförderungen offiziell zu machen. 38 Personen, darunter zehn Mädchen und Jungs, wurden verpflichtet und mit neuen Aufgaben betraut. ad

