Freiwilliges "Nachsitzen" in Ferien

Im Sommer startete ein Pilotprojekt der Leuphana Universität Lüneburg, die in Kooperation mit der BASF und der Agentur für Arbeit Ludwigshafen eine Sommerakademie für Jugendliche ins Leben gerufen hat. 32 Schüler aus verschiedenen Realschulen Plus der Vorderpfalz verbrachten drei Wochen ihrer Sommerferien in Bingen, wo sie Unterricht unter anderem in Mathematik, Deutsch und Biologie

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2111 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2013