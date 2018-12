Freizeittreff wird ausgebaut

Ludwigshafen.„Wir wollen ein echtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung“, sagte Lisa Bröstler. „Es gibt bei uns keine Betreuung im klassischen Sinn, sondern gemeinschaftliche Aktivitäten“, erklärte die Projektkoordinatorin über den Club 86. Mit Katharina Kintz, die ebenfalls im bischöflichen Ordinariat arbeitet, stellte Bröstler dem Beirat für Menschen mit Behinderung die Arbeit ihres Bereichs vor.

Der Club 86 ist ein Freizeitreff im Heinrich-Pesch-Haus für Menschen mit und ohne Behinderung in Ludwigshafen. Er wurde 1970 gegründet und befindet sich seit 1987 in Trägerschaft der Diözese. Dabei gibt es zwei feste Gruppen mit jeweils 18 Teilnehmern mit Behinderung. Fast alle arbeiteten in den Werkstätten in Schifferstadt, Maudach oder Oggersheim. Gemeinsame Aktionen wie Basteln, Kochen, Spielen und Singen stehen ebenso an wie kleinere Exkursionen. Zudem gibt es ein Jahresprogramm etwa mit einem Frühlingsfest, Herbstball und einem großen Jahresausflug.

Bald für Rollstuhlfahrer offen

Bislang verfügt der Club nur über einen relativ kleinen Raum im Pesch-Haus. Deswegen konnten auch keine Rollstuhlfahrer aufgenommen werden, wie Bröstler erklärte. Ab Januar komme aber ein zweiter Raum im Pesch-Haus dazu. Dann könnten auch andere Mitglieder aufgenommen werden, „denn wir haben eine Warteliste“, berichtete die Projektkoordinatorin. „Die Arbeit im Club ist nur möglich durch ehrenamtliche Mitarbeiter“, betonte sie.

„Wir haben ein breites Angebot für Menschen mit Behinderung“, erläuterte Kintz die Referatsarbeit des Bistums. Dort seien acht Mitarbeiter jeweils für besondere Schwerpunkte zuständig. Dazu zählen neben dem Club 86 die Bereiche Inklusion sowie Menschen mit Körperbehinderung, mit Seh- und Hörbehinderung sowie Menschen mit Lernschwierigkeiten und Mehrfachbehinderung.

Nähere Informationen zum geplanten Stadtplan für Behinderte wurden für die nächste Sitzung des Beirats angekündigt. Der Behindertenbeauftragte der Stadt, Hans-Joachim Weinmann, berichtete über einen zweiten Besuch bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Mannheim, bei dem es um die neuen Straßenbahnwagen ging, die zum Jahr 2021 angeschafft werden und in Betrieb gehen sollen. Dort stehe ein maßstabsgetreues Modell. „Das haben wir uns zweimal angeschaut und unsere Bedenken beziehungsweise Anregungen geäußert, damit die Wagen besser von Menschen mit Behinderung – egal welcher Art – genutzt werden könnten“.

Es werde mit Sicherheit keine 100-prozentige Übernahme unserer Änderungswünsche geben können“, meinte Weinmann. Wichtig sei aber, dass der Seniorenrat, der Behindertenbeirat und die Behindertenverbände mit dem Verkehrsunternehmen in Kontakt bleiben, „um möglichst viele Verbesserungen zu erzielen.“ mav

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018