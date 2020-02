Fremder im Haus

Ludwigshafen.Eine hellhörige Bewohnerin in der Ruchheimer Strohgasse hat einen Fremden im Haus vertrieben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 40-jährige Frau am Mittwoch gegen 15 Uhr auf ungewöhnliche Geräusche im Eingangsbereich ihres Hauses aufmerksam geworden. Als sie nachschaute, sah sie einen Mann, der mit einem weißgrauen Fahrrad in Richtung Fußgönheimer Straße wegfuhr. Später stellte die Frau fest, dass der Täter über die geöffnete Tür in das Haus gelangt war und im Eingangsbereich nach Wertsachen gesucht hatte. Glücklicherweise befanden sich im Hausflur keine Wertsachen, so dass der Täter ohne Beute die Flucht ergriff. Der Mann trug eine blaue Jeans und eine dunkle Oberbekleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0621/963- 24 03. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020