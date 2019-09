Freude über viel Unterstützung

Ludwigshafen.Im gesamten Stadtgebiet waren am Samstag Menschen in orangefarbenen T-Shirts aktiv. Rekordverdächtige 1111 freiwillige Helfer hatten sich gemeldet, um an 52 Projekten mitzuarbeiten. Dabei wurden unter anderem Schulwände gestrichen, Bäume gepflanzt und kleine Konzerte in Altenheimen gegeben. Der Seniorenrat richtete mit der Kreisverkehrswacht einen Infotag zur Verkehrssicherheit in der Rhein-Galerie aus. Der Freiwilligentag des Landes Rheinland-Pfalz fand erstmals in Ludwigshafen statt und hat die Menschen nicht nur begeistert, sondern auch motiviert – so etwa im Maudacher Bruch.

„Anpacken für unsere Stadt“

Es sieht aus, als hätten Maulwürfe die Wiese umgegraben: Überall Löcher und Erdhäufen. Aber gleichzeitig wuseln 35 Helfer in den einheitlichen T-Shirts umher und sind mit viel Spaß dabei: „Papa kommt mit dem Spaten“, ruft ein begeistertes Mädchen, als ihr Vater nun mit dem richtigen Werkzeug kommt, um das Loch auszuheben, in dem später der Apfelbaum gepflanzt wird. Es sind viele junge Leute dabei, so auch Oliver von der Jugendorganisation der Rotarier: „Wir wollten etwas Gutes tun und etwas anpacken für unsere Stadt.“

„Wir könnten in Zukunft Schulklassen hierher führen“, freut sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) über den Erfolg der Pflanzaktion. Sie ist voll des Lobes für das Projekt: „Wir zeigen damit den Menschen, wo sie sich in der Vielfalt der Stadt engagieren können.“ Das Ganze ist für das Stadtoberhaupt ein Beispiel dafür, dass sich Engagement im Ehrenamt lohnt: „Ich kam über den ehrenamtlichen Einsatz zur Politik“, wie sie berichtet: „Ich hätte das nie gedacht. Die nächste Stufe nach dem Ehrenamt ist das Mitwirken.“ Steinruck führt noch ein Argument an: „Baumpflanzen ist ein großartiges Projekt: Wer die Welt retten will, kann hier im Kleinen beginnen.“

In Maudacher Ortskern arbeiten Jungen und Mädchen aber nicht, um die Welt zu retten, sondern vielmehr um ihren Kindergarten schöner zu machen: Sie unterstützen ihre Eltern tatkräftig, um am Freiwilligentag den St. Michael-Kindergarten auf Vordermann zu bringen. „Wir brauchen hier handfeste Unterstützung“, sagt Kindergarten-Leiterin Parthena Gottschalk. Und die hat sie gefunden: „15 Helfer haben sich bereiterklärt, das sind Eltern von den Kindern. Und wir haben auch zwei Helfer gefunden, die keinen Bezug zur Kita haben.“

Es steht viel an, das in dem Kindergarten gemacht werden sollte: „Der Sandkasten muss mal wieder erneuert, die Hecken geschnitten, das neue Spielzeug-Häuschen gestrichen und ein kaputtes Schloss ausgetauscht werden. Es ist viel zu tun.“ 100 Kinder sind jeden Tag im Kindergarten, da braucht es viel Unterstützung. „Ich melde mich schon überall an, wo ich Hilfe finden kann“, berichtet Parthena Gottschalk über ihr Engagement.

Wie schon im Maudacher Bruch laufen alle Helfer in orangefarbenen T-Shirts herum, die sie als Dank behalten dürfen. Einige der ganz jungen Helfer müssen da aber erst noch hineinwachsen: „Die kleinste Größe war nicht mehr vorrätig.“

Neben dem positiven Aspekt der Erneuerung spricht die Kindergartenleiterin einen weiteren Aspekt des Engagements an: „Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl, wenn wir mit Leib und Seele dabei sind“, berichtet sie. „Wenn wir uns als Eltern nicht als Gemeinschaft zeigen, dann geben wir doch den Kindern nichts mit.“ Trotz aller Hilfsbereitschaft, nicht alles kann am Freiwilligentag bei der Kita gerichtet werden: Gottschalk: „Wenn sich jemand mit Grundwasserpumpen auskennt, darf er gerne vorbei kommen. Unsere funktioniert nicht mehr.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019