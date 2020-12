Friedenslicht stärkt das Miteinander

Ludwigshafen.Das Licht des Friedens in die Welt hinaus tragen – dieser Idee folgten am Dritten Advent zahlreiche Ludwigshafener. Vor der Jugendkirche Lumen in der Rottstraße gab es am Stand von Thomas Hoffmann und Moritz Prause jenes Symbol, mit dem der christliche Glaube gestärkt und Menschen einander nähergebracht werden sollen – auch in Corona-Zeiten. Für die beiden Männer von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) war es bereits das 14. Mal, dass sie sich an der Aktion beteiligten. „Frieden überwindet Grenzen“ sei genau das richtige Motto, bekräftigte Hoffmann, Gruppenleiter beim Stamm Phoenix in der Gartenstadt.

Überall erlebe man derzeit Grenzen und Begrenzungen: zwischen Menschen, zwischen Ländern, zwischen Religionen und Ideologien. Diese zu überwinden, erfordere Mut und die Bereitschaft zum Kompromiss. Wer sich dafür einsetze, halte den Wunsch nach Frieden aufrecht. Auf diese Weise sollten sich sämtliche „Menschen guten Willens“ durch die diesjährige Losung angesprochen fühlen.

Damit das Licht in Ludwigshafen abgeholt werden konnte, war einige Vorarbeit nötig. Katharina Plöger vom federführenden Diözesanverband hat das Symbol aus Heidelberg in die Chemiestadt gebracht. Auch in Speyer hat sie die ummantelte Lichtquelle aufgestellt, weshalb am Dom „großer Andrang“ geherrscht habe. „Normalerweise wird das Licht im Dom und in der Gedächtniskirche präsentiert“, sagt Plöger. An den Gottesdiensten nähmen Tausende Menschen teil. Dies alles war Corona-bedingt nicht möglich.

Als „Ausweichort“ in Ludwigshafen fiel die Wahl auf den Vorplatz der Jugendkirche. Dennoch ließen es sich die Bürger nicht nehmen, das Licht auf ihre mitgebrachte Kerze zu übertragen und diese zuhause aufzustellen. Pfadfindervereine und Kirchen transportierten die Botschaft auch in Altenheime und Hospize. „Viele unserer Besucher sind Pfadfinder“, erzählt Moritz Prause, Referent im DPSG-Bezirk Ludwigshafen und an diesem Nachmittag einer der Standbetreiber, neben Hoffmann und den Geschwistern Caterina und Giuseppe Maio.

Aus Altrip ist eigens der Stamm „Rheingold“ angereist, der erst am 25. März gegründet wurde, „natürlich per Internetplattform“, wie die Mitglieder berichten. Außer in Ludwigshafen und Speyer fand die Übertragung des Friedenslichts auch in Lachen-Speyerdorf und Kaiserslautern sowie im saarländischen Homburg und Rohrbach statt. Dabei reichen die Teilnehmer das Licht in Form einer Kette weiter, die nicht unterbrochen wird. dtim

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020