Friesenpark: Neue Spielgeräte sollen kommen

Neben den Kontrollen beschäftigte sich der Rat auch mit dem Verkehr: Henkel berichtete, dass die Verwaltung Ludwigshafen fahrradfreundlicher machen möchte und dies auch Chancen für Friesenheim ergibt. Hans-Jürgen Ehlers (FWG) hatte beantragt, Einbahnstraßen für gegenläufigen Radverkehr zu öffnen. Das werde die Stadt laut Henkel im Einzelfall prüfen. Willi Renner (CDU) forderte für mehr Sicherheit einen Spiegel an der Ecke Ruthen-/Eschenbachstraße. In der Kreuzstraße habe sich ein solcher bewährt. Henkel berichtete von drei Unfällen mit hohem Sachschaden an der Stelle, die erst gesehen habe. Ein Spiegel wurde vom Rat bereits gewünscht, aber „der Ortsbeirat wurde mit einer Standardantwort abgespeist“. Henkel empfiehlt nun einen anderen Weg: „Die Stadträte müssen das Thema in die Gremien bringen.“ RoS

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018