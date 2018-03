Frische Ideen für Freiluft-Saison

Anzeige

Ludwigshafen.Bereits zum 14. Mal gastierte am Wochenende die Messe „Gartenfreuden – Genuss & Lebensart“ in der Eberthalle und gab einen Vorgeschmack auf den nahenden Frühling. Die Sonne sorgte für das passende Stelldichein. Das Angebotssortiment war vielfältig – vom Gartenhandschuh bis zur 3D-Gartenplanung.´Die Informations- und Erlebnismesse rund um Garten und Haus fand dieses Jahr erstmalig nur an zwei Tagen statt. „Vor sieben Jahren haben wir die Gartenmesse von der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) übernommen. Aktuell präsentieren sich 70 Aussteller. Wir hätten uns 20 Aussteller mehr gewünscht. Ziel sind 6000 Besucher“, sagte Veranstalter Dieter Maier, Geschäftsführer von SüMa Maier aus Rheinfelden, dieser Zeitung.

Erstmals informierte der „Vogelkundliche Arbeitskreis und Arbeitskreis für Ornithologie und Naturschutz“ der Volkshochschule über seine Aktivitäten. „Die Vogelwelt nimmt in den vergangenen 30 Jahren ständig ab. Über 80 Prozent der Vögel sind weniger geworden. Bei den Insekten liegt der Rückgang bei 70 Prozent. Nilgänse, Halsbandsittiche und Ringeltauben nehmen zu“, erzählte der Vogelexperte und frühere Leiter der Vogelkunde in der Chemiestadt Franz Stalla. Er bat um Unterstützung: „Man sollte Lebensräume für die Vögel im Garten gestalten und so für eine neue Vogelheimat sorgen. Dazu gehören Tränken aufstellen, Brutkästen anbringen und das ganze Jahr zufüttern.“

Auch der Pflanzendoktor der Gartenakademie Rheinland-Pfalz informierte über natürliche Produkte. Das Angebot an blühenden Pflanzen, Kräutern, Blumenzwiebeln, Kakteen und Sukkulenten war recht groß. Für Liebhaber schöner und besonderer Blumenmischungen und flächendeckender Bepflanzung gab es saatfertige Samenbomben – von der schönen Blumenmischung bis zur wilden Wiese. Pflanzenspezialisten beantworteten alle Fragen rund um Pflege, Pflanzung und dem richtigen Standort verschiedenster Pflanzen und Gehölze.