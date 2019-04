Frustrierte Arminia

Bingen.Durchatmen, sich gegenseitig aufrichten und Reaktion zeigen heißt die Devise für den FC Arminia Ludwigshafen nach der bitteren 1:5-(0:1)-Niederlage bei BFV Hassia Bingen. „Das war ein Versagen auf der ganzen Linie, die Mannschaft hat nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, wollte Trainer Hakan Atik nichts beschönigen. „Es lief von Beginn an nicht gut, die ersten drei Gegentreffer waren im Grunde Eigentore, die beiden letzten dem Frust geschuldet“, beschrieb er die Geschehnisse in der 19., 66., 84., 87. Minute und in der Nachspielzeit (90.+3). Der zwischenzeitliche Anschluss zum 2:1 durch Nico Pantano (69.) war Ergebniskosmetik. An Tabellenplatz zwölf (40 Punkte) der Arminen hat sich nichts geändert.

„Wir wollen die Basis, die wir uns seit Februar aufgebaut haben, nicht zerstören. Wir brauchen noch vier Punkte aus vier Spielen“, setzt der Coach in der englischen Woche mit zwei Auswärtspartien auf die Leistungen seines Teams in den letzten Monaten. Am Mittwoch geht’s zum FC Karbach (11./42 Zähler) und am Samstag zu FV Diefflen (14./33). sd

