FSV verpasst Qualifikation

Ludwigshafen.Ohne den neunfachen Turniersieger FSV Oggersheim und die FG Nord geht am Samstag, 19. Januar, ab 9 Uhr das 38. Fußballturnier um die Ludwigshafener Hallenmeisterschaft in der Eberthalle über die Bühne. Beide Vereine verpassten die Qualifikation der Mannschaften der B-Klasse Rhein-Pfalz Süd. Von dort kamen die zum Stichtag 4. November sechs bestplatzierten Teams von GSV Ellas, KSV Amed, SV Pfingstweide, Polizei-SV Grünweiß, TuS Oggersheim und TV Edigheim in den Kreis der 16 Finalisten.

Automatisch qualifiziert für das größte Hallenturnier im Bereich des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes (SWFV) waren als ranghöchste Mannschaften der FC Arminia 03 als Oberligist, der Ludwigshafener SC (Landesliga), die Bezirksligisten BSC Oppau, SV Ruchheim, SV Südwest und ESV 1927 sowie die A-Klasse-Vereine VfR Friesenheim, SG Maudach, ASV Edigheim und FC Croatia. Die Teams werden am 21. November im Clubhaus des BSC Oppau in vier Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften gelost.

In den 37 Hallenturnieren seit 1982 gab es acht verschiedene Sieger. Rekordgewinner ist der SV Südwest mit zehn Erfolgen vor dem FSV Oggersheim (neun) und FC Arminia (sieben). Das Turnier 2019 findet erstmals – auf Wunsch der Vereine – an einem Samstag statt. Hinterher soll es im Eberthallen-Foyer ein geselliges Zusammensein aller Teilnehmer geben. rs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018