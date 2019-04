Führung durch das Bruch

Ludwigshafen.Die Vegetation des ehemaligen Altrheinarms stellt ein zertifizierter Landschaftsführer bei einer Führung durch das Maudacher Bruch vor. Die Tourist-Information bietet die Tour unter dem Titel „Magischer Bruchwald“ am Samstag, 13. April, von 14 bis 16 Uhr an. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Schützenhaus (Speyerer Straße 217). Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahren sind frei. Eine kostenlose Führung durch Friesenheim bietet Ortsvorsteher Günther Henkel am Mittwoch, 17. April, 15 Uhr, an. Treffpunkt ist am Otto-Buckel-Platz. Um eine Anmeldung für beide Führungen wird unter Tel. 0621/51 20 36 gebeten. ott

