Ludwigshafen.Die Volkshochschule bietet am Samstag, 15. September, zwischen 10 und 13 Uhr in Kooperation mit dem Stadtarchiv eine Führung durch den Bunker in der Valentin-Bauer-Straße an. Nach einer Einführung in die Baugeschichte während einer Innenbesichtigung zeigt Klaus-Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, bei einem geführten Spaziergang durch den Stadtteil Hemshof die Umsetzung des Luftschutz-Programms vom Oktober 1940 auf. Ludwigshafen besitzt derzeit noch 33 stadtbildprägende Hoch- und Tiefbunker. Die Führung kostet 14 Euro. Treffpunkt ist vor dem Bunker, Valentin-Bauer-Straße 2. Teilnehmende sollten eine Taschenlampe mitbringen. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0621/504-26 25. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0621/504-22 38 oder online unter www.vhs-lu.de möglich. ott

