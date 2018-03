Führung durch Maudacher Bruch

Anzeige

Ludwigshafen.Die Tourist-Information bietet am Sonntag, 18. März, ab 10 Uhr eine geführte Exkursion durch urwüchsige Ludwigshafener Naturlandschaften an. Bei der Führung unter dem Titel „Magischer Bruchwald“ erläutern Experten die Flora und Fauna entlang des ehemaligen Altrheinarms, die sich zu einem ökologischen Kleinod mit einer einzigartigen Vegetation entwickelt hat. Erwachsene zahlen acht Euro. Kinder bis zwölf Jahre sind kostenfrei. Treffpunkt zur Exkursion ist auf dem Parkplatz am Schützenhaus, Speyerer Straße 217. Weitere Infos und Anmeldungen über die Tourist-Information (Berliner Platz) unter der Telefonnummer 0621/51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com.