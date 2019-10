Führung durchs Maudacher Bruch

Ludwigshafen.Zu einer Führung durch das Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch lädt der städtische Bereich Umwelt für Samstag, 19. Oktober, 10 bis 12 Uhr, ein. Laut Verwaltung erhalten die Teilnehmer bei dem Rundgang mit Bereichsleiter Rainer Ritthaler einen Einblick in die Entstehung und Geologie des Maudacher Bruchs und die Wechselwirkungen und Einflüsse der Nutzung im Gebiet. „Gerade die heißen Sommer zeigen die Verletzlichkeit des einmaligen Moorgebietes auf. Daher ist es notwendig, die bisher eingeleiteten Maßnahmen zum Schutz und Erhalt, insbesondere zur Stabilisierung des Wasserhaushalts, weiterzuführen“, so Ritthaler. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Riedstraße. jei

