Führung im Hemshof

Anzeige

Ludwigshafen.Zwei kostenlose Führungen durch den Hemshof und zum Willersinnbad bietet die Tourist-Information an. Ortsvorsteher Antonio Priolo zeigt am Samstag, 26. Mai, ab 16 Uhr die Ludwigshafener „Altstadt“. Vom Treffpunkt am Europaplatz geht es durch die Prinzregentenstraße zum Hemshofpark und „Leinerhäusl“. Apostelkirche, BASF-Kolonie und das Theater Hemshofschachtel sind die weiteren Stationen bis zum Abschluss in der Gaststätte Maffenbeier.

Eine Rundfahrt mit dem Lukom-Geschäftsführer Michael Cordier führt am 16. Juni, 9.30 Uhr, zum sanierten Willersinn-Freibad. Danach erläutert im benachbarten Hochzeitswäldchen Ornithologe Franz Stalla die Vogelarten in der Region. Den Abschluss bildet ein Besuch der Sunshine Beach Bar. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information (Berliner Platz 1) unter der Telefonnummer 0621/51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com entgegen. ott