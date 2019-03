Führung im Rehbachtal

Das urwüchsige Rehbachtal ist Landschaftsschutzgebiet. © Lukom

Ludwigshafen.Die Tourist-Information bietet am Freitag, 22. März, von 19.30 bis 21.30 Uhr eine ungewöhnliche Führung an. Unter dem Titel „Wenn es Nacht wird am Rehbach“ streift die Gruppe bei Vollmondlicht durch den Auenwald. Dabei erzählt der Exkursionsleiter Märchen und Geschichten. Zudem informiert er über botanische Besonderheiten. Treffpunkt ist am Parkplatz für den Wildpark Rheingönheim (Neuhöfer Straße).

Ferner bietet die Tourist-Info einen Spaziergang auf der Parkinsel am Sonntag, 31. März, von 10 bis 12 Uhr an. Dabei geht es um die Geschichte des Rheins und die Trinkwassergewinnung von Ludwigshafen auf der Parkinsel. Erwachsene zahlen für die Naturführungen jeweils zehn Euro. Kinder bis zwölf Jahre können kostenlos teilnehmen. Anmeldungen werden unter Telefon 0621/51 20 36 entgegengenommen. ott

