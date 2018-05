Führung mit Ortsvorsteher

Anzeige

Ludwigshafen.Mit Detailwissen und Anekdoten sparen die Ortsvorsteher bei ihren Führungen nicht. Kaum jemand kennt die Stadtteile so gut wie sie. Der Marketing-Verein bietet in den nächsten Tagen drei Touren an: Antonio Priolo führt am Samstag, 5. Mai, 16 Uhr, durch die Nördliche Innenstadt und den Hemshof. Start ist am Brunnen auf dem Europaplatz. Sein Rheingönheimer Kollege Wilhelm Wißmann zeigt am Mittwoch, 16. Mai, 14 Uhr, den Wildpark. Treffpunkt ist am Haupteingang. Durch Friesenheim führt Ortsvorsteher Günther Henkel am Donnerstag, 17. Mai, ab 15 Uhr. Die Tour beginnt auf dem Otto-Buckel-Platz vor dem Gemeindehaus.

Alle Führungen sind kostenlos und enden mit einem Imbiss. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information (Berliner Platz 1) unter der Telefonnummer 0621/51 20 35 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com entgegen. ott