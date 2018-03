Fünf Autoaufbrüche in einer Nacht

Anzeige

Ludwigshafen.Autoaufbrecher haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen fünfmal in Ludwigshafen und der Vorderpfalz zugeschlagen. Wie die Polizei gestern mittelte, brachen die Täter jeweils eine Scheibe auf, bauten Navigations- und Steuereinheiten sowie Klimaanlagen aus und entwendeten diese. Ziel der Täter waren – wie schon mehrfach in den vergangenen Wochen – neuwertige Fahrzeuge der Marke BMW. Diese standen im Bereich der Peter-Paul-Rubens-Straße, dem Bruchweg in Birkenheide sowie dem Schlittweg und der Bahnhofstraße in Fußgönheim. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 40 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06237/934-100 zu melden.