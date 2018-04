Fünf Autos beschädigt

Anzeige

Ludwigshafen.Einen hohen Sachschaden hat ein betrunkener Autofahrer in Oggersheim verursacht, als sein Wagen fünf Fahrzeuge am Straßenrand touchierte. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der 64-Jährige an Ostermontag gegen 17.20 Uhr in der Adolf-Diesterweg-Straße unterwegs. Dabei kam sein Wagen von der Fahrbahn ab und streifte die geparkten Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Polizeibeamte stellten einen starken Alkoholgeruch bei dem 64-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,61 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. ott