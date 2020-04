Fünf neue Corona-Infizierte

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist am Mittwoch um fünf auf 149 gestiegen, so die Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises. 167 Menschen sind im Rhein-Pfalz-Kreis bislang positiv auf Covid-19 getestet worden – acht mehr als am Vortag. Eine leichte Erhöhung gab es auch in Speyer von 41 auf 44 Fälle und in Frankenthal von 28 auf 31.

Das Bürgerinfotelefon der Stadt unter Tel. 0621/504-60 00 ist auch an den Osterfeiertagen jeweils von 9 bis 16 Uhr erreichbar. ott

