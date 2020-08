Fünf neue Infizierte

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist in den vergangenen Tagen wieder stärker gestiegen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreis es meldete bis Mittwochnachmittag 371 Fälle – dies sind fünf mehr als am Dienstag. Am Vortag waren sechs Fälle hinzugekommen. 346 Menschen gelten als genesen. Zwei waren im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis erhöhte sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 283 – zwei mehr als am Vortag. In Speyer kam ein weiterer Fall hinzu. In Frankenthal blieb die Situation unverändert. Im Gesamtbezirk des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises wurden bislang 820 Menschen infiziert, davon gelten 771 als genesen. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020