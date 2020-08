Fünf neue Infizierte in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die kräftige Steigerung gegenüber dem Vortag hat sich wieder etwas abgeschwächt. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Ludwigshafen hat sich bis Freitagmittag auf 386 erhöht – dies sind fünf mehr als Donnerstag. Am Tag zuvor waren zehn Fälle hinzugekommen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 347 Menschen als genesen. In Frankenthal, Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis blieb die Lage unverändert. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020