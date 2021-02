Fünf neue Todesfälle

Ludwigshafen.Zwölf Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Ludwigshafen sind bis Montagnachmittag den Behörden gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Demnach sind derzeit insgesamt 411 Menschen infiziert, 5997 gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen stieg leicht von 43,5 auf 46,4. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt sie 37,5, in Speyer 47,5 und in Frankenthal 63,6.

„Alle Mitarbeitenden in den Kitas der Stadt können sich bereits seit 4. Februar wöchentlich, freiwillig und kostenlos in der Infektionsambulanz des Klinikums testen lassen“, reagierte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) auf die Forderung der FDP, den Schutz für Erzieher und Lehrkräfte zu verbessern. Der Schnelltest werde unabhängig vom Auftreten einer Infektion vorgenommen. Zudem könnten sich alle Lehrkräfte an den Schulen testen lassen. Es sei allerdings Sache des Landes, dies zu organisieren. ott

