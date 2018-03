Für Einbrecher gehalten

Ludwigshafen.Eine 31-Jährige aus der Pfingstweide hat einen Mann mit einem Einbrecher verwechselt und die Polizei alarmiert. Nach Behördenangaben von gestern verständigte die Frau am Donnerstag gegen 9.30 Uhr die Beamten, weil sie einen Mann beim Einstieg in eine Wohnung beobachtet hatte. Die Polizisten trafen im Dubliner Weg den vermeintlichen Einbrecher an. Dabei handelte es sich um einen 30-Jährigen,

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018