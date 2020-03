Für kostenfreie Teilhabe am Kulturleben

Ludwigshafen.„Unsere Vorstellung ist es, dass niemand ausgeschlossen bleiben soll“, sagte Anne-Marie Geisthardt vom Kulturparkett Rhein-Neckar über die Zielsetzung des gemeinnützigen Vereins. Zusammen mit Jasmin Lindenthaler stellte sie dem Beirat für Menschen mit Behinderung den Kulturpass vor, der Menschen mit geringem Einkommen die kostenfreie Teilhabe am Kulturleben in der Rhein-Neckar-Region ermöglichen soll.

Viele Barrieren

Indes: „Die Barrieren sind vielfältiger, es ist nicht immer nur das Geld, das darüber entscheidet, ob man ins Theater oder ins Museum geht“, so Geisthardt. „Es gibt auch Barrieren, die mit der Sprache zusammenhängen oder die mit einer Behinderung in Verbindung stehen können und mit vielem mehr.“

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Baden-Württemberg habe sich der 2013 in Mannheim gegründete Verein im vergangenen Jahr intensiv dem Thema Barrierefreiheit gewidmet und bei über 120 kooperierenden Kultureinrichtungen eine entsprechende Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse seien in einem „Wegweiser“ festgehalten, der einen Überblick darüber gewährt, welche Angebote die Kultureinrichtungen für Kulturpass-Inhaber und für Menschen mit Behinderung bereithalten. Die Broschüre sei in Leichter Sprache gehalten, erläuterte Kulturparkett-Mitglied Jasmin Lindenthaler. Der Kultur-Leitfaden stehe auch zum Download auf der Internetseite des Vereins bereit (www.kulturparkett-rhein- neckar.de), der inzwischen unter anderem auch am Standort Ludwigshafen vertreten ist.

Über Barrierefreiheit – allerdings im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – berichtete auch Thomas Czech von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) dem Beirat. Mit Stand vom Juli 2018 sei ein Anteil von 65 Prozent der Haltestellen im Stadtbahnnetz von Ludwigshafen barrierefrei gewesen. Dieser Anteil werde natürlich weiter ausgebaut, so Czech. Im letzten Nahverkehrsplan der Stadt Ludwigshafen seien deshalb auch Prioritäten und Prioritätenlisten veröffentlicht worden.

In die vorrangige „Priorität 0“ seien beispielsweise die Haltestellen, die jetzt im Rahmen der Ausbaumaßnahme in Friesenheim gebaut würden, mit eingeschlossen. Wenn die Stufe-0-Maßnahmen abgeschlossen seien, werde die Quote der barrierefreien Haltestellen bei 82 Prozent liegen. „Auch beim Bus ist es natürlich ein Anliegen, möglichst barrierefrei hinzukommen“, fügte Thomas Czech hinzu. Derzeit liege der entsprechende Ausbauzustand der Haltestellen bei 60 bis 65 Prozent.

Infos zu Mobilitätstraining

Der Landesbehindertenbeauftragte Matthias Rösch referierte daneben über die „Mitnahme von E-Scootern im ÖPNV“ und Uwe Blümler von der Aus- und Weiterbildung bei der RNV informierte das Gremium über das Mobilitätstraining seines Unternehmens. „Wer unsicher ist, wer neu in einem Rollstuhl, wer neu mit einem Rollator unterwegs ist“, erklärte Blümler, könne sich jederzeit an die RNV wenden, um bei diesem Training „in aller Ruhe, ohne Stress“ zu lernen, sich im Fahrzeug zurechtzufinden.

