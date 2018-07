Fußgänger prallt gegen Straßenbahn

Anzeige

Ludwigshafen.Viel Glück im Unglück hatte ein 26-Jähriger, der am Wittelsbachplatz mit einer Straßenbahn zusammengeprallt ist und mit leichten Verletzungen davonkam. Wie die Polizei gestern mitteilte, überquerte der Mann am Montag gegen 19.30 Uhr die Fahrbahn an der Haltestelle Wittelsbachplatz, als sich die Straßenbahn näherte. Trotz sofortiger Bremsversuche konnte der 61-jährige Tramfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fußgänger kam mit Schürfwunden und Prellungen davon. Zur Abklärung, ob weitere Verletzungen vorliegen, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahn wurde an der Frontscheibe beschädigt. ott