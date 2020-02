Fußgänger zerstört Autoscheibe

Ludwigshafen.Ein aggressiver Fußgänger hat an einer Ampel eine Autoscheibe eingeschlagen, dabei wurde eine 74-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte ein 76-jähriger Pkw-Lenker am Dienstag gegen 10.35 Uhr an einer roten Ampel in der Kaiser-Wilhelm-Straße gehalten. Ein Fußgänger unterhielt sich mit dem Fahrer des vor ihm stehenden Wagens. Als die Ampel grün wurde und das Auto vor ihm nicht losfuhr, hupte der 76-Jährige. Daraufhin schlug der Fußgänger an die Seitenscheibe des Seniors und danach so heftig gegen die andere Seitenscheibe, dass diese vollständig zerbrach. Die 74-jährige Ehefrau erlitt eine Schnittverletzung im Gesicht. Der Fußgänger flüchtete in Richtung Rhein-Galerie. Der 76-Jährige nahm die Verfolgung auf, verlor ihn jedoch aus den Augen. Der Fußgänger ist nach Polizeiangaben klein, schlank, hat schwarze Haare und trug einen Rucksack. Hinweise unter Tel. 0621/963-21 22. ott

