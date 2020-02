Fußtritte gegen 56-Jährigen

Ludwigshafen.Ein 56-Jähriger ist in der Bismarckstraße zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Bahnhofstraße von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag schlug ihn der junge Täter mehrfach und versetzte ihm auch Fußtritte. Der 56-Jährige erlitt einen Hand- und Fußgelenkbruch sowie Schürfwunden im Gesicht. Zudem verlor er einen Eckzahn. Als er bei dem Vorfall am Donnerstag gegen 23.30 Uhr um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete in Richtung Rathauscenter. Dieser ist nach Polizeiangaben etwa 20 bis 25 Jahre alt, trug Sportkleidung und eine Kapuzenjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0621/963-21 22 oder per E-Mail anpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020