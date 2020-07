FWG: 62 Millionen nicht verbaut

Ludwigshafen.Angesichts der dramatischen Situation an vielen Schulen nicht nur in Rheingönheim und Süd fordert die FWG, die Bauverwaltung neu zu organisieren. „Im Bereich des Gebäudemanagements konnten Gelder von mehr als 62 Millionen Euro nicht verbaut werden, im Tiefbau waren es 50 Millionen. Dies zeigt eindeutig, dass Mittel für die Schulsanierungen zumindest teilweise vorhanden sind, aber zu wenig umgesetzt werden“, so die FWG. Bereits 2019 hatte die Fraktion nachgefragt, ob die Gründung einer eigenen Gesellschaft für den Schulbau wie in Mannheim ein effizienteres Vorgehen ermöglicht. In der Stadtratssitzung hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erklärt, dass das Vorgehen mit dem neuen Baudezernenten Alexander Thewalt abgestimmt werde und im September Vorschläge gemacht würden. Die FWG kritisiert, dass in Rheingönheim kein Geld für einen Grundschulneubau eingeplant sei, obwohl der Ort binnen 20 Jahren um 40 Prozent gewachsen ist. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020