FWG: Bürostadt falscher Weg

Ludwigshafen.Die FWG fordert wegen steigender Schülerzahlen ein Gesamtkonzept zur Schulentwicklung im Stadtteil Süd. Zugleich sollte die Verwaltung prüfen, ob die Anna-Freud-Fachschule und weitere derartige Einrichtungen in der Innenstadt angesiedelt werden könnten. Angesichts des gravierenden Mangels an Erziehern und Pflegekräften sei die jahrelange Untätigkeit der Stadt gegenüber dieser Schule vollkommen unverständlich, kritisiert Fraktionschef Rainer Metz. Eine Konzentration auf Bürogebäude wie die TWL-, Pfalzwerke- und Metropol-Projekte bedeuten eine Entwicklung in Richtung Bürostadt, die keine dauerhafte Belebung der Innenstadt bewirke. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019