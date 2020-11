FWG fordert Alternativen

Ludwigshafen.Die Diskussion um die Auswirkungen des geplanten Impfzentrums in der Eberthalle auf die Handball-Bundesligamannschaft der Eulen reißt nicht ab. Die FWG fordert in einem Antrag für die Hauptausschusssitzung am Montag die Verwaltung auf, für das Impfzentrum alternative Standorte zu prüfen. Denn durch den Wegfall der Heimspiele der Eulen sei die Zukunft des Bundesligahandballs in Ludwigshafen stark gefährdet. Zudem verlangt die FWG einen Bericht über das generelle künftige Konzept der Eberthalle.

Die AfD fordert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck auf, sich schnellstens für eine Abhilfe einzusetzen, damit den Eulen kein großer wirtschaftlicher Schaden entstehe. Zudem ist sie „sehr verwundert über den Kommunikationsweg der Verwaltung mit dem Verein“. Es sei mehr als peinlich, wie die Stadt den Verein über die Nichtmehrnutzung der Ebert-Halle informiert habe. CDU-Landtagskandidat Tobias Mahr fordert ebenfalls eine tragfähige Lösung für den Verein und damit für das „sportliche Aushängeschild unserer Stadt“. ott

