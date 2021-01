FWG: Kita-Beiträge aussetzen

Ludwigshafen.Die FWG beantragt in der Stadtratssitzung am Montag, dass die Elternbeiträge auf Krippen- und Hortplätze für Januar und Februar ausgesetzt werden. „Es ist den Eltern nicht verständlich zu machen, warum sie von der Regierung gebeten werden, ihre Kinder so es irgendwie geht, zu Hause zu betreuen, während gleichzeitig die Krippen- oder Hortbeiträge in voller Höhe abgebucht werden“, begründet Fraktionschef Rainer Metz den Antrag. Durch die Widersprüchlichkeit, die sich durch die Aufrechterhaltung des „quasi-Regelbetriebs“ und der gleichzeitigen Bitte um Fernbleiben ergibt, werde Eltern der schwarze Peter zugeschoben. Das Mindeste sei, die Eltern von den Beiträgen zu befreien, wenn sie eine Betreuung zu Hause ermöglichen. Nach Angaben der FWG haben die Stadt Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis bereits beschlossen, monateweise Krippen- und Hortbeiträge zu erlassen. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021