FWG: Klarheit über Brückenschäden

Ludwigshafen.Große Sorgen bereiten der FWG die Meldungen über den Zustand der sogenannten Weißen Hochstraße, die sich westlich an die Hochstraße Süd anschließt. „Es ist ein Unding, dass erst Bürger darauf hinweisen müssen, dass es dort mit bloßem Auge erkennbare Schäden gibt, wenn die Stadt doch in regelmäßigen Intervallen Brückenprüfungen vornehmen muss“, kritisiert Rainer Metz. Die FWG fordert endlich Klarheit über den genauen Zustand aller Brücken in der Baulast der Stadt, und stellt dazu eine Anfrage im Bau- und Grundstücksausschuss am Montag. Neben der Hochstraßen-Problematik dürfen die restlichen Brückenbauwerke nicht außer Acht gelassen werden. Heidelberg gehe mit gutem Beispiel voran und habe die Ergebnisse im Internet veröffentlicht. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.06.2020