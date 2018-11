FWG nominiert Helge Moritz

Ludwigshafen.Für die Ortsvorsteherwahl in Oppau 2019 stellt die FWG einen eigenen Kandidaten auf. Die Mitgliederversammlung nominierte einstimmig Helge Moritz (Bild). Er gehört seit 2014 dem Ortsbeirat an und vertritt die FWG im Umweltausschuss. Der Vater von drei Kindern ist als Dozent an der Hochschule des Bundes in Mannheim tätig. Er engagiert sich zudem als Vorstand der Verkehrsinitiative Ludwigshafen. Er möchte die „eingefahrenen Strukturen im Ortsbezirk öffnen und alle Bürger einbinden. ott (Bild: FWG)

