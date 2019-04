FWG nominiert Mathias Weickert

Ludwigshafen.Für die FWG geht der 37-jährige Mathias Weickert (Bild) bei der Ortsvorsteherwahl in Rheingönheim ins Rennen. Der promovierte Ingenieur machte sein Abitur am Heinrich-Böll-Gymnasium und kehrte nach einer Tätigkeit bei der Bosch GmbH in Stuttgart in seine Heimat zurück. Sauberkeit und Ordnung etwa an der Straßenbahnendstelle und im Park an der Mozartschule sind für Weickert ebenso vorrangige Themen wie ein „sachlicher und energischer Diskurs“ mit der Stadt über den Wegfall von Parkplätzen in engen Straßen. Zudem fordert er mehr Bürgerbeteiligung in Rheingönheim sowie eine zeitnahe Planung für ein Ärztehaus in dem südlichen Stadtteil. ott (Bild: FWG)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019