FWG will Auskunft zur Radioaktivität

Ludwigshafen.Die FWG stellt wegen der aktuellen Diskussion um radioaktive Altlasten im Bereich des Fachmarktzentrums Am Sandloch eine Anfrage für die nächste Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am 19. August. Dabei will die Freie Wählergruppe unter anderem wissen, ob außergewöhnliche Belastungen etwa durch die Radonstrahlung in Ludwigshafen bekannt seien, welche Gutachten dazu vorliegen und was die Messergebnisse beim Grundwasser ergeben haben. Ferner verlangt die FWG Auskunft darüber, ob es entsprechende Messungen in Wohnungen oder Häusern gebe und welche Fläche nicht ohne weitere Maßnahmen bebaut werden könnten. ott

