Gäste aus Polen erkunden die Region

Ludwigshafen.Zwei Wochen lang lernen zwölf polnische Jugendliche Ludwigshafen und die Rhein-Neckar-Region kennen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Schulklasse. Vielmehr kommen die 16-Jährigen aus allen Teilen Polens und haben eines gemeinsam – großes Interesse, die deutsche Sprache zu lernen. Begleitet werden sie von der Lehrerin Maria Rabska, die aus Przemy´sl an der Grenze zur Ukraine kommt. Untergebracht sind die polnischen Jugendlichen in Gastfamilien, in denen sie fleißig üben. Der Unterricht wird im Geschwister-Scholl-Gymnasium abgehalten, das den Besuch mitorganisierte.

„Dies ist kein klassischer Austausch, sondern ein Sprachaufenthalt im Rahmen des Programms Deutschland Plus, das vom Auswärtigen Amt finanziell unterstützt wird. Mit den Partnerstädten Lorient und Pasadena ist der Austausch sehr rege, das wünschen wir uns auch für Polen“, sagte Marcel Jurkat, Leiter Repräsentation und Städtepartnerschaften der Stadt, bei einem offiziellen Empfang im Stadtmuseum. Dabei erklärte er den Gästen, dass Ludwigshafen nach dem bayrischen König Ludwig I. benannt wurde. Zuvor hatten die Schüler an diesem Morgen schon zwei Stunden Sprachunterricht gehabt.

Ausflug nach Heidelberg

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium fördert die Partnerschaft, weil es den europäischen Gedanken unterstützen möchte. Auch die Freizeit der Schüler ist gut organisiert. „Auf sie warten eine Besichtigung der BASF, eine Hafenrundfahrt und ein Ausflug nach Heidelberg – mit Schlossbesichtigung und Schiffstour nach Neckarsteinach“, so Jurkat. Die Wochenenden verbringen die Jugendlichen in ihren Gastfamilien, auf dem Rückweg nach Polen gibt es noch einen Zwischenstopp in Berlin.

Hier werden sie begleitet von Katja Hennig, Lehrerin am Geschwister-Scholl-Gymnasium, die den Austausch betreut. „Beim Pädagogischen Austauschdienst des Auswärtigen Amtes nehmen verschiedene Länder teil, so findet man zusammen. Man muss allerdings auf manches achten, zum Beispiel dass die Ferien nicht gleichzeitig sind“, sagte Hennig.

„Ich möchte gerne die deutsche Kultur, neue Leute und neue Städte kennenlernen“, meinte Dominik Krok, Schüler aus Krakau. „Aber eines wundert mich: die Deutschen trinken die meisten Getränke wie Säfte mit Wasser gemischt – sie tun das sogar mit Wein.“ Kge

