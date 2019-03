GAG lädt zum Tag der offenen Tür

Ludwigshafen.Gut zwei Jahre lang hat die städtische Immobiliengesellschaft GAG ihre Hauptverwaltung in der Mundenheimer Straße 182 umgebaut. Am Samstag, 16. März, können sich die Besucher bei einem Tag der offenen Tür von 11 bis 16 Uhr ein Bild vom neuen Servicezentrum und den übrigen Räumlichkeiten machen. Für die jungen Gäste gibt es viele Bastel- und Spielangebote, wie Torwandwerfen, Kinderschminken, Fotobox und Mitmachfeuerwehr. Im Eingangsbereich sind neben einer Ausstellung zum Umbau Infostände zu Ausbildung und Berufen bei der GAG aufgebaut. Mitarbeiter stehen dort für Beratungsgespräche bereit. Zwischen 11.15 und 15.30 Uhr führen Fachleute durch das Haus. In einem Workshop wird das Arbeiten mit Gestaltungsprogrammen gezeigt. ott

