GAG schließt ihre Büros

Ludwigshafen.Die städtische Immobiliengesellschaft GAG schließt wegen des Lockdowns ab Mittwoch, 16. Dezember, die Büros für den Publikumsverkehr. Dies betrifft die Zentrale in der Mundenheimer Straße sowie die Service-Büros in den Stadtteilen. Die Mitarbeiter sind weiterhin telefonisch und per E-Mail zu den normalen Zeiten erreichbar. Reparaturen in den Wohnungen erfolgen nach Unternehmensangaben nur im Notfall. Wohnungsinteressenten können sich auf der Seite www.gag-ludwigshafen.de online registrieren.

Die Tourist-Information am Berliner Platz ist vom 16. Dezember bis zum 10. Januar geschlossen, teilte die Lukom am Dienstag mit. Ab Montag, 11. Januar, wird die Tourist-Information voraussichtlich wieder geöffnet. ott

