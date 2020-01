Gasaustritt aus Metallfass

Aus dem Metallfass ist die unbekannte Substanz ausgetreten. © Polizei

Ludwigshafen.Bei einem Gefahrgutunfall auf dem Gelände einer Recyclingfirma am Kaiserwörthhafen sind am Mittwoch neun Mitarbeiter leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es gegen 12.30 Uhr bei der Zerkleinerung von Metallschrott zu einem gasförmigen säurehaltigen Produktaustritt. Es war der Restinhalt eines 50-Liter-Metallfasses. Die Presse stand im Freien. Sieben Beschäftigte wurden zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie klagten über Kopfschmerzen und Reizungen der Haut und Atemwege. Um welches Produkt es sich bei der Flüssigkeit im Fass handelte, ist derzeit noch unbekannt.

Die Feuerwehr nahm eine Probe und wird diese analysieren, so ein Sprecher. Auch die Ermittlungen über den Verursacher dauern an. Neben der Wasserschutzpolizei waren Mitarbeiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt ausgerückt. Der Einsatz dauerte bis gegen 15 Uhr. ott

