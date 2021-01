Gasaustritt in Ludwigshafen-Stadtteil Süd

Ludwigshafen.Die Feuerwehr Ludwigshafen ist zurzeit bei einem Gasaustritt in der Georg-Büchner-Straße in Ludwigshafen-Stadtteil Süd im Einsatz. Das Teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Nach Angaben der Feuerwehr ist eine Leckage im Straßenbereich entdeckt worden. Verletzt wurde bislang niemand. Auch Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) sind vor Ort. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021