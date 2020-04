Gaspedal mit Bremse verwechselt

Mutterstadt.Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist in Mutterstadt am Sonntag kurz vor 16 Uhr ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 28-jährige Autofahrerin beim Einparken die Fußpedale verwechselt und so eine Kollission verursacht.

Als die junge Frau in der Eckenerstraße einparken wollte, verwechselte sie Kupplung, Gas und Bremse und fuhr mit ihrem VW Lupo auf einen parkenden Renault Clio auf. Da der Renault weder einen Gang eingelegt noch eine Handbremse angezogen hatte, schob der Aufprall den Kleinwagen auf einen davorstehenden Ford Fiesta. Auch dieser Wagen wurde beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. red

