Gaststätte überfallen

Ludwigshafen.Ein maskierter Täter hat eine Gaststätte in der Rheingönheimer Straße überfallen und dabei mehrere hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte er am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die Angestellte mit einem Messer bedroht, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Überfall unverletzt. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, kräftig und hat dunkle kurze Haare. Bekleidet war er mit schwarzer Jacke, weinroter Hose und rosafarbenem Schal. Wie eine Polizeisprecherin weiter erklärte, liegt zum Alter des maskierten Räubers nur eine grobe Schätzung vor. Nach Zeugenangaben könnte es sich um einen jungen Mann handeln.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.11.2019