Gaudi beim Christbaumwerfen

Ludwigshafen.Zum traditionellen Neujahrsfeuer hat die SPD Ludwigshafen nach Maudach geladen – rund 700 Besucher kamen. Als die Sonne am späten Nachmittag unterging, begann mit dem Knut-Weihnachtsbaumwerfen auf dem flutlichtbeleuchteten Sportplatz des SV ein Wettstreit, den viele Zuschauer aufmerksam verfolgten.

Den Tagesrekord beim Weihnachtsbaumwerfen stellte Bastian Löcher auf. Er warf eine Tanne 14 Meter und sieben Zentimeter weit. Sieger beim Weihnachtsbaumwerfen wurde die Mannschaft Dollbohrer. Die Teams der SPD Nord-West und Maudach belegten Platz vier und fünf.

„Man trifft viele Bekannte“

Derweil herrschte auch in den Festzelten gut Betrieb. Auch wenn die meisten Besucher aus Maudach kamen, waren Gäste aus anderen Ortsbezirken vertreten wie etwa Friesenheim und der Innenstadt. Der Brauch des Baumwerfens steht in Schweden am Ende des Knut-Tags, dem letzten Tag der Weihnachtszeit, bevor die Kinder die letzten Süßigkeiten abgepflückt haben.

Vor 16 Jahren nannte sich das Fest in Maudach Neujahrsbegrüßung und war ein Begegnungsfest unter Nachbarn. Seit mittlerweile zwölf Jahren organisiert die SPD das Neujahrsfeuer und sorgt für Glühwein- und Bratwurststände. „Man trifft hier die Bekannten aus Maudach, die man das ganze Jahr nicht trifft“, freute sich Organisator Walter Benz, Präsident des Sportbunds Pfalz, über die Veranstaltung.

Selbstbewusst blicken die Sozialdemokraten in die Zukunft. „Anders als auf Bundesebene ist die Stimmung bei uns in Ludwigshafen gut, denn Jutta Steinruck macht gute Arbeit und wir blicken schon auf die Wahl im Mai“, sagte Ortsvereinsvorsitzender Benjamin Weber.

Auch David Guthier, Vorsitzender des Stadtverbandes, zeigte sich optimistisch. Die SPD wolle in den nächsten Jahren 7200 neue Wohnungen schaffen, was alle Preissegmente umfassen soll. „Sozial heterogene Wohnviertel sind nur mit einer Sozialquote möglich, weil Privatinvestoren renditeorientiert bauen, was vor allem durch Investitionen im hochpreisigen Segment gelingt.“ Trotz des Sparkurses erhöhe die Stadt die Ausgaben zur Förderung der Vereine sowie des Ehrenamts für Sport, Kultur und Soziales. Davon profitieren auch die Kerwen und die Veranstaltungen zum 1250-jährigen Bestehen von Maudach. jug

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019