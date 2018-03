Gebraucht gegen gebraucht

Anzeige

Reduzieren und wiederverwenden

Das findet auch Ellen Schlomka: „Unser Motto ist ,reduce’, also Abfall zu reduzieren, und ,reuse’, also Altes wiederzuverwerten. So wollen wir versuchen, die Umweltbelastung durch neue Kleider zu verringern.“ Sie glaubt, damit einen Nerv der Menschen zu treffen und sieht sich in dem Erfolg der Kleidertauschpartys bestätigt: „Das Angebot wird gut wahrgenommen. Es ist toll, dass so viel los ist.“ Tatsächlich tummeln sich zeitweise mehrere Dutzend Personen gleichzeitig um die Tische mit den Kleidungsstücken. Den Grund für den Erfolg sieht Schlomka auch in der heutigen Einkaufslust vieler Leute: „Es gibt ja das Hobby „Shopping“. Und hier kann es einfach befriedigt werden, ohne ein schlechtes Gewissen wegen des Geldes haben zu müssen.“ Gleichzeitig seien viele Kleidungsstücke aus dem eigenen Schrank zu gut für die Altkleidersammlung und könnten hier einen neuen Besitzer finden.

So wie eine Strickjacke, eine Hose und einige T-Shirts. Das ist die Ausbeute von Gabriele Vetter. „Ich gehe ab und an schon auch zu Modeketten und kaufe da ein. Aber zum Beispiel bei Primark sind die Kleider ja manchmal direkt zum Wegwerfen gemacht und sind nach drei Mal waschen kaputt. Das muss nicht sein.“ An Tauschpartys schätzt sie, dass frisch gewaschene Kleidung auf den Tischen liegt: „Im Laden sind manche Teile ja voll mit Schadstoffen.“

Eine lila-bunte Sporthose

Eine andere Frau, die sich gerade über den Tisch mit Oberteilen beugt und ihren Namen nicht nennen möchte, geht aus Prinzip nur ungern zu kommerziellen Modeläden: „Das ist ja alles nur möglichst billig hergestellt.“ Ihr macht es Spaß, alte gegen neue Sachen loszuwerden und anderen mit ihren alten Kleidern eine Freude zu machen. Und selbst ist sie auch fündig geworden: Für eine Ski-Jacke, eine Tasche und eine weiße Jeans hat sie sich eine Bluse und ein paar Sommerkleider „ertauscht“. In der Hoffnung, dass die warme Jahreszeit bald loslegt.

Dafür hat sich auch Falk Schünemann gewappnet. „Heute hatte ich Glück und habe was gefunden.“ Zwar war bei den Hemden nichts Passendes dabei, dafür aber bei den Hosen: Stolz präsentiert er lila-bunt gemusterte Shorts für den Sport im Sommer. Bei der nächsten Party in der Volkshochschule am 23. November kann er die dann wieder gegen eine Winterjacke eintauschen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018